McDonald’s cerca 56 nuovi candidati da inserire nei ristoranti della provincia di Varese

McDonald’s ha avviato la ricerca di personale per 56 nuovi candidati da inserire nei ristoranti della Provincia di Varese, in particolare 14 in città di Varese, 9 a Induno Olona, 5 a Malnate, 9 a Solbiate Arno, 5 a Busto Arsizio, 7 a Gallarate e 7 a Olgiate Olona.

Posizioni che rientrano nel piano di recruiting nazionale, che prevede l’assunzione di 2.000 nuove persone di cui circa 1.000 faranno parte dell’organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane nei prossimi mesi, mentre le altre 1.000, saranno assunte per rafforzare lo staff di alcuni dei ristoranti già esistenti.

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito di McDonald’s.it, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.