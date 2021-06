Meraviglioso Lago Ceresio: dalle spiagge alle montagne più belle, idee per il week end

Negli ultimi anni il Lago Ceresio sta scoprendo una nuova stagione turistica. Compliceda un lato la pandemia che ha “costretto” ad aprire gli occhi su quanto di bello abbiamo dietro casa, dall’altro l’indubbio miglioramento della qualità delle sue acque e degli interventi lunigmiranti di quelle amministrazioni che ne hanno abbellito le rive, investendo oculatamente sulla sua valorizzazione.

Una perla color smeraldo incastonata fra le prealpi delle provincie di Como e Varese e del Canton Ticino, ospita sulle sue rive una varietà sorpendente di attrazioni: dai piccoli borghi che sembrano fermi a scoli fa della Valsolda, a una delle città culturalmente più vive d’Europa qual è Lugano. Sul Lago Ceresio si trovano aree selvaggie dove immergersi nella natura, a pochi chilometri da musei, teatri, animate passeggiate lungolago.

Le spiagge

Puntuale come ogni anno arriva il tempo di pagelle per il Lago di Lugano ( e i per tutti i suoi cugini lombardi). Sul Portale Acque di ATS Insubria è possibile consultare la mappa con i punti di prelievo effettuati lungo le sue sponde e i relativi risultati. Ecco le spiagge più belle del Lago Ceresio e la loro qualità, a seguito dei campionamenti di aprile e maggio.

Spiagge sul Lago Ceresio, Provincia di Varese

– Lido di Ponte Tresa, Lavena Ponte Tresa: Eccellente

Situata lungo la passeggiata che da Ponte Tresa conduce allo stretto di Lavena, tutta recentemente restaurata, questa spiaggetta è l’ideale per le famiglie con bambini, è presente il bar. A pochi passi un parco giochi e in 5 min a piedi si può arrivare ai due centri di Lavena e Ponte Tresa, dove concedersi un gelato o un aperitivo vista lago. La spiaggia è sulla prima tappa della Via Francisca del Lucomagno, potreste percò notare un bel via vai di pellegrini diretti a piedi a Pavia.

– Spiaggia Montelago, Brusimpiano: Eccellente

Dotata di tutti i comfort per passare una giornata al lago, la spiaggia di Montelago offre il servizio bar, sdraio e ombrelloni e la possibilità di noleggio di kayak. Sabbia di sassi e prato. Posteggio nelle vicinanze con pochi posti, nel caso parecheggiare in centro dove consentito.

Montelago, Brusimpiano

– Lido di Porto Ceresio: Buona – Attenzione: la balenazione è momentaneamente sospesa per inquinamento temporaneo

Si raggiunge comodamente attraverso la bella passeggiata lungolago che dalla stazione di Porto Ceresio (dove è presente anche un ampio posteggio) costeggia tutta la riva con suggestivi scorci sul Lago e il piccolo borgo di Morcote, sulla sponda svizzera. Quest’ultimo, insieme ai centri di Brusino Arsizio, Gandria, Paradiso, Melide o Lugano, è raggiungibile prendendo il battello porprio di fronte alla stazione . Trenord offre la possibilità di acquistare direttaemente biglietto treno+battello nel pacchetto “La tua gita fuori porta al Lago Di Lugano”

Spiagge sul Lago Ceresi, Provincia di Como

Porto Ceresio, foto di Anna Alchini

– Lido di Campione, Campione d’Italia : Eccellente

Ingresso a pagamento. La spiaggia è in sabbia e offre diversi servizi fra cui: prato, trampolino, zattera, campo di beach volley. Ingresso adulti 7,00 Chf bambini 4,00 Chf (circa 5,50 e 3,50 euro) . Maggiori informazioni sulla Pagina Facebook Lido Comunale Campione d’Italia

Lido Campione d’Italia

– Santa Margherita Crotti, Valsolda (CO): Eccelente

Questo piccolissimo nucleo di poche case non ha una strada che consenta di raggiungerlo. E’ sulla sponda più selvaggia del Lago Ceresio, fra Campione d’Italia e Porlezza. Ci si arriva solo in barca, ed è curioso il fatto che rientri nel territorio amministrativo del Comune di Valsoda, sito sulla riva opposta e separato dal lago. Acqua bellissima e pulita, ma per i pochi muniti di gommone, barca, capacità di nuotare per chilometri.

– Lido di Osteno, Claino con Osteno: Eccellente

Piccola frazione di un comune diviso in due. La parte alta, quella di Claino, è celebre per essere un borgo dipinto tutto da visitare a piedi e ideale per i bimbi. Da lì parte ancheil trekking (facile, tutto in piano) per la cascata di Santa Giulia. Osteno è la frazione sul lago, e anche qui ci si può tuffare in acque eccellenti.

Osteno, frazione Claino con Osteno

– Lido di Porlezza, Porlezza: Buona

Ideale per chi cerca ampio parcheggio, bar, pratone dove stendere l’asciugamano in comodità, parco giochi per bambini, pista ciclabile per grandi e piccini, che volendo vi port fino a Menaggio, sul Lago di Como. Il Lido di Porlezza è un grande parco affacciato sul lago, l’ingresso in acqua è comodo e il fondale nei primi metri basso.

Altre spiagge a pochi chilometri dal Lago Ceresio, sui laghi minori

Il lungo lago pedonale a pochi metri dal Lido di Porlezza

– Lago di Ghirla, Valganna (VA): Eccellente

Questo piccolo bacino offre due rive, una ad accesso libero (lungo la strada, pochissimi posti auto) e una a pagamento (riva opposta, lato ciclabile/Campeggio, costo: 2 euro a persona, posteggio ampio). Dalla parte del Campeggio si trova un piccolo bar, dalla parte opposta un ristorante pizzeria vista lago. Una ciclabile immersa nel verde lo collega alla frazione di Ganna, con l’omimo piccolo lago e la torbiera (non balnenabili per ragioni ecologiche). Anche qui si è lungo la prima tappa della Via Francisca Del Lucomango e all’interno del Parco del Campo dei Fiori (la cilcabile, il laghetto resta escluso). Chi vuole può perciò raggiungerlo anche a piedi da Lavena Ponte Tresa (percorrenza: due ore e mezza circa, su pista cilclabile e passando per i centri sotrici dei comuni che interseca).

– Lago di Piano, Carlazzo (CO): Eccellente

Ospita la Riserva Lago di Piano, una Riserva Naturale Parziale (area protetta con finalità specifiche, di natura biologica e di salvaguardia del paesaggio; sono consentite le attività antropiche non in contrasto con il Piano della Riserva), gestito dalla Comunità Montana Alpi Lepontine di Porlezza. E’ possibile scoprirlo con tre percorsi di visita, sia guidata sia autoguidata (grazie ad un apposito manualetto) che propongono differenti opportunità osservative (geologiche, botaniche, faunistiche, antropiche, etc). Nel corso dell’anno (da marzo a ottobre) è possibile usufruire di un servizio escursionistico-didattico offerto da una cooperativa sociale per le scuole e, nei giorni festivi, per gli adulti (prendere contatti con la Casa della Riserva). Per informazioni: Casa della Riserva – tel.0344/74.961; Cooperativa Sociale Azalea. Ideale soprattutto per il birdwhatching e un’immersione nella flora/fauna prealpina più che nelle sue acque, pur eccellenti.

Non solo spiagge, Ceresio è : Acqua, Montagna, Cultura, Sport, Tempo Libero

Lago di Piano, foto dal gruppo Facebook “Lago di Piano”

Acqua e tante meraviglie: Cascate, torrenti, grotte millenarie popolate da specie rare da scoprire attorno al Lago Ceresio: Ceresio è acqua. Il suo nome deriva dal romano Ceresium, “più blu del cielo”, e la sua è l’acqua di un lago che rapisce lo sguardo. Uno smeraldo racchiuso tra i monti che, secolo dopo secolo, continua a emozionare.

Montagna e Natura : Non serve fare molta strada per trovare montagne mozzafiato e una natura sorprendente. Il lago Ceresio offre itinerari e percorsi di ogni tipo e per ogni esigenza da scoprire a pochi passi da casa.

Tempo libero, sport, attività cultura: Dallo sport alla cultura,dai beni FAI al mondo enogastronomico. Ecco un assaggio di quello che vi aspetta sul Lago Ceresio, la perla color smeraldo che unisce Italia e Svizzera.