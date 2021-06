Metà dei cittadini della provincia di Varese ha ricevuto almeno una dose di vaccino anticovid

Con i dati di oggi, lunedì 14 giugno, si può dire che in provincia di Varese un cittadino ogni due ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid.

La metà esatta delle persone residenti ha ricevuto dunque almeno una parziale immunizzazione al contagio da SarsCov-2 che, combinato allo stile di vita che durante la stagione estiva si svolge prettamente all’aperto, è probabilmente il motivo alla base del fatto che i contagi continuano a diminuire progressivamente.

Diversa è la percentuale di completamento della campagna vaccinale che, non prendendo in considerazione le fasce di popolazione che non possono ancora ricevere il vaccino, è giù arrivata al 59%.

Vanno più a rilento invece le somministrazioni della seconda dose di vaccino, ferme da due settimane sulla soglia del 20% della popolazione, in relazione ai tempi stabiliti per i richiami dei singoli vaccini.

Complessivamente in provincia di Varese vengono inoculate tra le 7.500 e le 8.000 dosi giornaliere di vaccino.

