Tra i miglior “skate park” d’Europa c’è la stazione centrale di Milano, parola di Tony Hawk

Nel corso della sua carriera ultratrentennale l’icona dello skate Tony Hawk ha girato il mondo esibendosi nei migliori skate park del pianeta. Per celebrare l’arrivo del remaster di Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 su Nintendo Switch™ Tony ha stilato una lista dei migliori skate park in Europa.

E tra i migliori c’è anche uno spot italiano: la Stazione di Milano Centrale. Forse non il solito skate park, ma la stazione centrale di Milano è uno dei posti più popolari e famosi d’Italia per fare skate. Ritenuto uno dei migliori park naturali in Europa, grazie alle sue sporgenze e ai suoi scalini la Stazione di Milano Centrale è un ottimo posto per fare street skating.

Verdetto di Tony Hawk: “Non ci sono mai stato ma ho visto un sacco di filmati incredibili di skater in quel luogo. Sembra sia stato costruito proprio per fare skate, le altre stazioni dovrebbero prendere nota”.