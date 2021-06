Mini-maratona di letture al Parco di Gornate: si corre con la fantasia

Dopo mesi chiusi in casa i volontari di ArteDiem tornano a far divertire grandi e piccini ,stimolando la fantasia: domenica 27 giugno alle ore 15 il Parco Comunale di Gornate Olona ospiterà una mini-maratona di letture per bambini e viaggerete con noi fra Streghe e bambini sbadati, piedi puzzolenti che diventano “eroi per caso” e, vista la stagione, non mancherà un tuffo per rinfrescarsi fra le onde del mare!

Come vuole la tradizione degli eventi promossi da ArteDiem, al termine della mini-maratona, per tutti una merenda finale, offerta dalla Pro Loco, a concludere un pomeriggio spensierato.

L’evento è gratuito e adatto ad adulti e bambini a partire dai 5 anni, ma è richiesta a prenotazione tramite WhatsApp al numero 393 842 6156.

In caso di pioggia l’evento sarà sospeso.