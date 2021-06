Il minipalio di Besnate rimandato all’estate 2022: “Il nostro è un arrivederci”

Se l’edizione del Minipalio di Besnate del 2019 era stata anomala (la serata conclusiva da luglio era stata rinviata a settembre causa maltempo) e l’anno scorso l’evento più atteso e sentito dai besnatesi è stato annullato a causa del Covid-19, purtroppo anche quest’anno l’estate non vedrà le gare e i giochi in oratorio e per le vie centrali del paese.

«L’evoluzione dell’emergenza sanitaria, pur in netto miglioramento, purtroppo ad oggi non ci permette di mettere in campo il nostro Minipalio, benché l’organizzazione non si sia mai fermata lavorando in smart working e con decine di ore serali tra riunioni e allenamenti», si legge sulla pagina Facebook dell’organizzazione del palio.