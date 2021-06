Il ministro Guerini a Vergiate per la consegna dell’elicottero Leonardo HH-139B

Allo stabilimento Leonardo di Vergiate, per la cerimonia di consegna di un nuovo HH-139B, elicottero destinato all’aeronautica militare, c’erano il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il Capo di stato maggiore dell’aeronautica il generale Alberto Rosso. Presenti, naturalmente anche l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il direttore generale Lucio Valerio Cioffi e il managing director della divisione elicotteri Gian Piero Cutillo.

L’HH-139B, variante dedicata per l’aeronautica militare del modello AW139, sarà impiegato per un’ampia gamma di missioni come ricerca e soccorso, antincendio, intercettazione di velivoli a basse prestazioni (Slow Mover Interceptor), unendosi all’attuale flotta di elicotteri.

«La sovranità del Paese, sotto il punto di vista militare e tecnologico, oggi è presidiata anche grazie a livelli di eccellenza di questo tipo e alla sinergia tra istituzioni, difesa e imprese – ha detto il ministro Guerini – . L’Italia dispone di competenze industriali e imprenditoriali di primissimo livello e Leonardo rappresenta il simbolo di un Paese che vanta un’industria dell’aerospazio, difesa e sicurezza di prim’ordine».

«L’HH-139B è un simbolo dell’eccellenza tecnologica espressa dall’industria nazionale e della sua competitività internazionale – ha aggiunto Alessandro Profumo ad di Leonardo – . Lo stabilimento di Vergiate, con la più grande linea di assemblaggio finale di elicotteri di Leonardo e oltre 1000 dipendenti, rappresenta le straordinarie capacità espresse nel campo del volo verticale dal punto di vista dei prodotti, dei processi produttivi e delle competenze professionali, in grado di mantenere Leonardo e il Paese sulla frontiera dell’innovazione in un settore sempre più strategico e altamente competitivo».

Le autorità hanno fatto una visita allo stabilimento elicotteristico di Vergiate durante la quale sono state illustrate le capacità industriali, prodotti e tecnologie all’avanguardia rappresentative della posizione di leadership di Leonardo nel campo del volo verticale e che contribuiscono al presidio delle tecnologie strategiche del Paese.