A Mornago via alla palestra a cielo aperto (e gratuita) per ripartire

Il Comune di Mornago, assessorato ai servizi alla persona, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Star Bene Insieme e il e gli istruttori del Centro Studi Karate di Cassano Magnago organizzano “Una Palestra a cielo aperto”.

L’attività proposta è aperta a tutte e tutti i residenti a Mornago, adulti e pensionati per dare la possibilità di fare ginnastica presso il Parco della Biblioteca ogni martedi e venerdi dalle ore 9 alle ore 11 dal 29 Giugno al 28 settembre.

“La riscoperta della socialità e l’attività fisica – spiega l’assessore ai servizi alla persona Maurizio Bigarella – sono state pensate per coniugarsi in maniera sinergica ed efficace con una progettualità nuova per il nostro territorio che possa far ripartire entrambe dopo un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto”.

L’attività sarà presentata martedì 29 giugno alle ore 1.30 presso il parco della Biblioteca,

Un’attenzione particolare sarà rivolta a prevenire forme di contagio Covid-19, quindi saranno sia previsti spazi di accoglienza in triage con gel lavamani e misurazione della temperatura corporea, sia protocolli e forme di tutela per una tranquilla partecipazione degli utenti.

(Per contatti: istruttori CSK tel: 3663762701; SBI tel: 3483010271)