Movida più tranquilla a Legnano, ma agitata dall’aggressione tra due minorenni

Venerdì sera agitato in via Silvio Pellico a Legnano. Poco dopo la mezzanotte, un minorenne, per futili motivi, è stato aggredito da un suo coetaneo. La situazione è degenerata e gli amici della vittima sono intervenuti per cercare di sedare gli animi.

A riportare tutto alla normalità l’intervento dei poliziotti del Commissariato di via Gilardelli. I due giovani di 15 e 16 anni sono stati medicati dalla Croce Rossa di Legnano e non hanno avuto necessità di essere portati al pronto soccorso. Gli agenti stanno indagando per ricostruire i fatti.

Un episodio risolto nell’arco di poco tempo e isolato in centro città, a conferma dell’efficacia del potenziamento delle attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine. Non a caso, a seguito dell’implementazione del personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e della Compagnia di Carabinieri di Legnano, la movida legnanese sembra non accusare più forti situazioni di tensione durante il fine settimana, come avvenuto in un recente passato.