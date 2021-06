Muore in casa per cause naturali: ad Albizzate intervento di soccorritori e carabinieri

Intervento di operatori sanitari, vigili del fuoco e carabinieri ad Albizzate dove in una palazzina di via Mazzini è stato lanciato l’allarme per una persona che non rispondeva alla porta.

Giunti sul posto ed entrati nell’appartamento, grazie ad un’autoscala dei vigili del fuoco, i soccorritori hanno trovato una persona deceduta per cause naturali.

È accaduto ad Albizzate nella tarda mattinata di giovedì 3 giugno.