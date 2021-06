Musica nelle Residenze Storiche 2021, undici Comuni ripartono dalla cultura

Undici Comuni e dodici concerti: non una rassegna musicale ma un vero “inno alla vita”. Si parla tanto di ripartenza e la Rassegna di Musica nelle Residenze Storiche è, di fatto, una ripartenza in piena regola. Al centro della diciassettesima edizione presentata oggi, lunedì 21 giugno in sala Triacca ad Azzate, l’amore per la musica, la cultura, i luoghi storici della nostra provincia. L’idea che sta alla base di questa manifestazione è stata illustrata dal sindaco di Azzate Gianmario Bernasconi: «Offrire a tutti musica di qualità, a costi contenuti o a prezzo simbolico. Ma non solo, dare la possibilità alle persone di visitare le più belle residenze storiche e private del territorio, le chiese e le aziende di interesse storico. Devo ringraziare tutti i sindaci che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa di cui Azzate è capofila: io credo molto nel piano nazionale di ripresa e resilienza e questa rassegna ci rientra in pieno».

La Rassegna di Musica nelle Residenze Storiche è stata organizzata con la collaborazione dell’assessore alla Cultura di Azzate Enzo Vignola e della responsabile della biblioteca Marica Casagrande.

«Abbiamo qui un gruppo di amministratori, operatori e di mecenati che con il loro impegno e le loro risorse permettono la realizzazione della manifestazione -ha aggiunto il direttore artistico della rassegna Mario Roncuzzi. Tutto cominciò nella primavera del 2005, oramai 15 anni fa, quando gli allora amministratori del Comune di Azzate pensarono di far conoscere le bellezze artistiche del loro territorio. Il mezzo per arrivare allo scopo fu subito individuato negli spettacoli. Fu una scelta vincente. Il pubblico rispose entusiasta fin dalla prima serata. La strada era segnata. Da allora non ci siamo più fermati, moltiplicando gli appuntamenti, accogliendo nuove amministrazioni, proponendo fantastiche ambientazioni e, soprattutto, invitando grandi interpreti per grandi spettacoli, spesso giovani promesse ora lanciate a livello mondiale».

Oltre ai Comuni che da sempre aderiscono all’iniziativa quest’anno si sono aggiunti Varese, Albizzate, Cazzago Brabbia, Sumirago e Gazzada Schianno che torna dopo un periodo di sospensione: dimore storiche che ospiteranno concerti di altissimo livello ma alla portata di tutti. «Questa è la rassegna del raddoppio, perché raddoppiamo gli eventi – ha aggiunto ancora Roncuzzi – Ci sono concerti gratuiti ed altri che avranno un costo quasi simbolico. La serata di Varese, che quest’anno per la prima volta ha aderito all’iniziativa, ha un biglietto dal costo di 15 euro ma il ricavato andrà in beneficenza al Circolo della Bontà».

Cultura musicale e arte si mescoleranno per tutta la rassegna che anche quest’anno vede la partecipazione di sponsor importanti: al concerto di Daverio, all’interno della storica ditta Goglio sarà possibile anche ammirare la statua di San Longino che ha lasciato la fabbrica del Duomo ed è stata “prestata” alla Goglio che ne ha curato il restauro.

Unica limitazione a una festa lunga tutta l’estate saranno i posti contingentati: impossibile presentarsi all’ultimo momento, meglio organizzarsi e prenotare per tempo

Di seguito tutti gli appuntamenti in calendario

GIUGNO

InCanto della Natura

26 Giugno – 21:00 / 22:30

Sagrato Chiesa di San Carlo, Viale dei Caduti, 1

Cazzago Brabbia,

Gratuito

Quando canta Rabagliati a Galliate Lombardo, Villa Calmia

28 Giugno – 21:00 / 22:30

Villa Calmia, Strada della Vigna d’Oro, 4

Galliate Lombardo,

Gratuito

LUGLIO

Mozart e Haydn ai Giardini Estensi

7 Luglio – 21:00 / 22:30

Giardini Estensi, Via Sacco

Varese,

€15,00 (concerto benefico a favore del Circolo della Bontà)

Gli Archi dei Pomeriggi in Corte Caffi

15 Luglio – 21:00 / 22:30

Corte Caffi Buguggiate,

€3 – under 18 gratuito

Il Quartetto Elpìs al Castello di Casale Litta

18 Luglio – 21:00 / 22:30

Castello di Casale Litta, Vicolo San Francesco, 1

Casale Litta,

Gratuito

I Fiati dei Pomeriggi a Villa Castellani

23 Luglio – 21:00 / 22:30

Villa Castellani, Via Benizzi Castellani, 1

Azzate, VA 21022 Italia + Google Maps

€3 – under 18 gratuito

Plaisir d’amour a Villa Molino

24 Luglio – 21:00 / 22:30

Villa Molino, Via San Lorenzo, 21

Sumirago,

Gratuito

AGOSTO

I Pomeriggi Musicali ad Inarzo

1 Agosto – 21:00 / 22:30

Sagrato SS. Pietro e Paolo Inarzo,

Gratuito

Luster Brass ad Albizzate

7 Agosto – 21:00 / 22:30

Ex Locanda Gran Bretagna, Via Monte Rosa

Albizzate,

Gratuito

Spiritual Trio a Villa Orsi

28 Agosto – 21:00 / 22:30

Villa Orsi, Piazza Cairoli

Azzate,

Gratuito

SETTEMBRE

Sing Sing Swing alla ditta Goglio

4 Settembre – 21:00 / 22:30

Ditta Goglio Spa, Via dell’Industria, 7

Daverio,

Gratuito

Luster Brass a Villa Necchi della Silva

5 Settembre – 21:00 / 22:30

Villa Necchi della Silva, via Giuiseppe Verdi

Gazzada Schianno,

Gratuito