Nei quartieri di Varese presidi fissi e mobili degli agenti della polizia locale

Presidio del vigile di quartiere oggi a Bobbiate: l’iniziativa che punta a rendere sempre più vicine le forze dell’ordine alla comunità cittadina, favorendo luoghi di scambio per esigenze, problematiche e segnalazioni. Dopo la tappa odierna si proseguirà negli altri rioni. In sostanza gli agenti della Polizia locale faranno tappa nei quartieri con dei presidi fissi e mobili, girando per le strade e stazionando nelle piazze. L’idea è quella di favorire prossimità e contatti diretti tra gli agenti e i cittadini.

«Avviamo questa iniziativa molto apprezzata dai cittadini – spiega l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – perchè contribuisce ad aumentare la percezione dei luoghi dove vivono i varesini e ad avvicinare i nostri agenti alle persone. Un’attività se si vuole semplice ma fondamentale di presidio del territorio nei nostri quartieri».

«La qualità della vita dei nostri rioni passa anche attraverso un confronto diretto con chi è deputato alla sicurezza del territorio – dichiara l’assessore ai quartieri Francesca Strazzi – ed è per questo che la presenza delle forze dell’ordine nei quartieri cittadini diventa un punto di riferimento per chi quotidianamente vive il luogo e ne conosce la realtà».

«Il confronto avviato oggi con le forze dell’ordine è un ampliamento del percorso avviato tre anni fa con il controllo del vicinato – dichiara la presidente del consiglio di quartiere Laura Ponzin – in vista di una sempre maggiore sicurezza e vivibilità del nostro quartiere, della piazza e delle sue strade».