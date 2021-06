Nel cortile del municipio gli eventi culturali estivi di Sumirago

L’Amministrazione Comunale di Sumirago, dopo tanto tempo di fermo in tanti ambiti, vuole dare un forte segnale di riapertura e speranza con una serie di eventi culturali nella prossima estate, con una serie di eventi che avranno luogo presso il cortile del Municipio.

Tutti e tre gli spettacoli sono sponsorizzati interamente dall’Amministrazione e per sostenere chi ci ha aiutato in questo lungo periodo di pandemia si è pensato di devolvere in beneficenza la raccolta dei fondi.

La rassegna inizia con uno spettacolo teatrale , sabato 19 Giugno alle 21. La compagnia teatrale “Teatro in Mostra” presenterà una commedia divertente dal titolo “Spartizione” ovvero”Venga a prendere il caffè da noi”. L’intero incasso sarà donato all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Quinzano-Sumirago sez. Varese.

Il secondo spettacolo avrà luogo venerdì 9 Luglio alle 21, sarà un divertente monologo di Marina De Juli (allieva di Dario Fo e Franca Rame) dal titolo “Johanna Padana a la descovèrta de le Americhe”di Dario Fo. L’incasso andrà in beneficenza alla Protezione Civile di Sumirago.

Il terzo evento sarà sabato 24 Luglio alle 21, sarà un concerto facente parte del Progetto “Musica nelle Residenze Storiche” ormai al 17esimo anno in corso, mentre per noi sumiraghesi sarà il debutto. Presenteremo il duo “Plaisir d’amour” contralto Nausicaa Nisati e arpa Donata Mattei. La raccolta fondi andrà alla Croce Rossa Italiana sez. di Sumirago.

Per partecipare è opportuno prenotarsi alla mail biblioteca@comune.sumirago.va.it o telefonare allo 0331-1731528 negli orari di apertura della biblioteca. Ovviamente saranno rispettate tutte le normative anti-covid attive in quei periodi. In caso di mal tempo gli eventi verranno effettuati presso la sala “Dal Bello” fino a capienza massima consentita.