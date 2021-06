Nel cortile di Palazzo Broletto di Gallarate musica e teatro con “E-state con noi”

Il teatro Condominio apre la Stagione Estiva 2021 nella splendida cornice del Palazzo Broletto di via Cavour a Gallarate. Prosa e Live di ottima qualità, cabaret e tante risate, anche per i bambini, negli otto spettacoli proposti nella Stagione volutamente denominata “E-state con noi”. Dopo più di un anno davvero difficile, c’è ormai in tutti molta voglia d’estate, di serate all’aperto, di svago e libertà.

Per questo il Teatro Condominio, in accordo con l’Amministrazione Comunale e il Sindaco Andrea Cassani, sposterà il suo tradizionale sipario nel bellissimo cortile di Palazzo Broletto, ove si potrà anche guardare per un attimo il cielo puntellato di stelle e respirare più sereni, finalmente, senza mascherina protettiva. Ecco il calendario della Stagione Estiva:

Sabato 3 luglio h. 21:00 “LET IT BEATLES” -LIVE- con i cinque preparati musicisti del gruppo “Born in the Sixty”

Giovedì 8 luglio h. 21:00 “IL GATTO CON GLI STIVALI” – per bimbi e famiglie con gli amici di “Progetto Zattera”

Sabato10 luglio h.21:00 “UN LUNGO VIAGGIO” Teatro/Canzone Gaber, De André – Compagnia “Scherianimandelli”

Sabato 17 luglio h. 21:00 TRIBUTO A LUCIO BATTISTI -LIVE- con i magnifici cinque della Tribute Band “Exodus”

Sabato 24 luglio h. 21:00 “NEANCHE IL TEMPO DI PIACERSI” con Marco Falaguasta. Satira buffa sui tempi di oggi.

Sabato 31 luglio h. 21:00 OBBIETTIVO RISATA Cabaret – con Max Pieriboni di Colorado, Bruce Ketta e Luca Klobaz

Giovedì 5 agosto h.21:00 PINOCCHIO per bimbi e famiglie con la compagnia Bottega Teatrale di Vercelli

Giovedì 26 agosto h.21:00 IL SIGNOR TIGRE per bimbi e famiglie con gli amici di “Progetto Zattera”, Martin e Noemi

Sul sito del teatro Condominio (www.teatrocondominio.it) la descrizione di ogni spettacolo e gli artisti che lo interpretano. Il prezzo dei biglietti è davvero conveniente: tutti gli spettacoli dei bambini (Il Gatto con gli Stivali, Pinocchio, il Signor Tigre) è di soli € 5,00 per grandi e piccoli, mentre per gli altri cinque appuntamenti (musica dal vivo, cabaret) il prezzo del biglietto è € 15,00.

La novità è che grazie all’intervento del Sindaco Cassani, i residenti a Gallarate avranno il prezzo ridotto del biglietto a 10€ previo prenotazione via mail o telefonica. E si ballerà nei “live” previsti? Il cortile del palazzo Broletto è grande, con tutte le norme antiCovid rispettate. E all’aperto, sotto le stelle, difficile resistere…seppur distanziati.

Biglietti: presso la biglietteria del teatro Condominio tutti i giovedì dalle 16,00 alle 19,00. Sarà possibile, inoltre, l’acquisto del biglietto intero su www.vivaticket.it Per informazioni e prenotazioni: biglietteria@teatrocondominio.it – Tel 3498409911.