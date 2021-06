Nel necrologio l’Iban per aiutare la figlia rimasta sola

Non è una notizia che riguarda la provincia di Varese, ma non importa. Accadono cose che non hanno confine e coinvolgono tutti. Così abbiamo deciso anche noi di dare una mano a Lisa Campagnolo, la ragazza di 21 anni di Padova che ha perso la mamma, uccisa da un tumore al pancreas a soli 47 anni.

Sonia ha cresciuto Lisa da sola: il padre le ha lasciate quando la bimba era piccola. Da allora mamma e figlia sono state inseparabili: un amore fortissimo, fino a quando, nel 2019, Sonia scopre di avere una malattia che non le lascerà scampo. Così decide di far scrivere nel suo necrologio un messaggio molto chiaro: “Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa Campagnolo tramite Iban: IT96E0103062470000001807112 con causale: In memoria di Sonia”.

La ragazza deve proseguire gli studi e ha bisogno di denaro: vuole finire l’università, un po’ anche per la sua mamma. Oggi, giovedì 17 giugno, alle 10.30 i funerali.