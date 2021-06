Nuova Busto Musica, nell’anno del Covid non si è fermata e ora via ai saggi

Come ogni anno è il momento dei saggi per gli allievi musicisti della Nuova Busto Musica di via Pozzi. I saggi si terranno sabato 19 giugno alle 14.30 e domenica 20 alle 9.30 e alle 14.30 sul palco del Teatro San Giovanni Bosco, via Bergamo 12.

Anche quest’anno i corsi della scuola di musica sono andati molto bene e hanno visto la partecipazione di musicisti di ogni età dai tre anni sino ai settant’anni e più: «È la dimostrazione che la musica non ha età – commentano Cesare Bonfiglio e Ornella Gobbi -. I corsi più frequentati sono sempre quelli di chitarra, pianoforte e canto, con una grande esplosione della batteria specialmente tra i più piccoli».

Nuova Busto Musica prosegue le attività anche d’estate e propone la vacanza musicale a Lignano Sabbiadoro, con i prestigiosi Experience summer camp (la più grande organizzazione a livello nazionale, 30 giu-6 luglio) per i bambini da 8 a 16 anni.

«Nonostante il brutto periodo e i difficili mesi a livello sanitario, la NBM è riuscita ad organizzarsi, tanto da raggiungere praticamente il 100% delle lezioni da remoto (con l’unica eccezione della musica d’insieme): «Quindi nonostante la difficile situazione, siamo comunque riusciti a cavarcela direi molto brillantemente» – concludono. La scuola conta su 16 insegnanti, 32 corsi e 210 corsisti.