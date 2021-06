Nuova viabilità in entrata a Varese: arriva il sottopasso per viale Europa

Procedono spediti i lavori per realizzare la nuova uscita autostradale che consentirà alle auto in arrivo da Milano di immettersi direttamente sul viale Europa, evitando il semaforo di Largo Flaiano.

Dopo le due rotonde al bivio tra via Gasparotto e viale Europa, e lo svincolo verso viale Europa per chi arriva da Varese, arriva quindi anche il secondo lotto di lavori dovuto da Esselunga per l’apertura del nuovo punto vendita all’Ex Malerba di Varese: quello relativo allo svincolo in arrivo da Milano.

Un’opera importante per sgravare di parte del traffico largo Flaiano, ora unico punto in uscita dall’autostrada per Varese, e in attesa della nuova rotatoria proprio in largo Flaiano cha ha l’obiettivo di risolvere in tal modo una grande criticità della mobilità cittadina.

I cantieri Esselunga hanno proceduto in queste settimane: è stata infatti già realizzata parte del sottopasso della nuova uscita autostradale su viale Europa, con lo scavo al di sotto della strada e della ferrovia, con le relative opere strutturali dal lato di via Gasparotto, mentre nei prossimi giorni si procederà con lo scavo dall’altro lato per poi realizzare la tecnica cosiddetta dello “spingi-tubo”, ovvero con una struttura in cemento armato delle dimensioni di quattordici metri di larghezza e dieci di lunghezza, realizzata in loco e poi lentamente spinta sotto la ferrovia. Questa tecnica ingegneristica sofisticata consentirà alle linee ferroviarie di non interrompere mai il servizio, riducendo al minimo le interferenze dei lavori.

«Il sottopasso autostradale ferroviario permetterà alle auto in provenienza da Milano di uscire prima rispetto Largo Flaiano – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati – e imboccare viale Europa, senza semafori o altre interruzioni. Una soluzione che migliorerà la mobilità varesina, riducendo traffico e inquinamento all’ingresso della città».