Nuova violenta ondata di contagi in Russia dove solo il 15% della popolazione è stata vaccinata

Una nuova ondata di coronavirus sta travolgendo la Russia alle prese con gli effetti della maggiore contagiosità rappresentata dalla variante Delta del virus associata ad una bassissima percentuale di popolazione coperta dalla vaccinazione.

Nelle ultime 24 ore la Russia ha registrato 21.665 nuovi casi di Covid-19. È il numero più alto dal 21 gennaio. I morti sono 619, il dato più alto dall’inizio del 2021.

La nazione si trova di fronte ad una nuova un’impennata di contagi con appena il 15% della popolazione coperto da una dose di vaccino e il 12% da entrambe le dosi. Si tenga presente che la contagiosità della variante Delta del virus ha messo in difficoltà anche stati come l’Inghilterra dove la percentuale di copertura vaccinale è al 66% come prima dose e al 49% con seconda dose.

Da qui si comprende l’importanze di immunizzare quanta più popolazione possibile prima dell’arrivo di nuove ondate epidemiche.