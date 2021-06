Oggi sposi, Casciago in festa per Giacomo e Alessandra

Matrimonio “vip” a Casciago. Venerdì 25 giugno si sono sposati Alessandra Catella e Giacomo Baroni, coppia nota nel paese alle porte di Varese.

Alessandra ha 32 anni, fa l’infermiera all’Ospedale di Circolo di Varese e come tante sue colleghe e tanti suoi colleghi ha vissuto l’ultimo anno e mezzo in prima linea nei reparti Covid, cercando di fronteggiare il virus e di alleviare la sofferenza dei pazienti: molto attiva nel mondo delle associazioni, è la nipote del sindaco di Cantello, Chiara Catella.

Giacomo, 34 anni, ingegnere e dipendente della Asst Sette Laghi è assessore a Giovani, Eventi e Cultura, Associazioni e da poco anche all’Innovazione Tecnologica del Comue di Casciago: educatore in oratorio, attivo nelle associazioni del paese, ha seguito la strada del papà, Carlo, ex assessore e sindaco di Casciago, in particolare nell’organizzazione della Festa di Sant’Eusebio, compito che porta avanti insieme ad un nutrito gruppo di amici.



Ad officiare la cerimonia, tre parroci che hanno seguito la crescita di Giacomo e Alessandra: don Luca Castiglioni, don Giuseppe Cadonà e don Norberto Brigatti. A fare gli auguri agli sposi, oltre a famigliari, parenti e amici anche l’amministrazione comunale di Casciago, con il sindaco Mirko Reto in testa che non ha voluto mancare all’evento.

Auguri e buona vita insieme!