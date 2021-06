Olgiate Olona piange la scomparsa di Piergiorgio Carraro, fondatore della scuola di musica

Lo scorso 7 giugno è morto Piergiorgio Carraro, direttore dell’Accademia di musica Clara Schumann fino al 2012, e suo fondatore insieme alla Prof.ssa Mirella Codevilla Passoni, nel lontano 1991. Lascia la moglie Marie Ange e i figli Marie Claude, Federico e Raphael.

I funerali si sono svolti ieri, mercoledì, nella Chiesa di Venegono Inferiore.

L’amministrazione comunale di Olgiate Olona ricorda con grande affetto il professore di musica e il suo impegno in paese per l’accademia musicale: «Con infinita passione per la musica e amore per l’Accademia, ha continuato a seguire le attività e tutte le novità anche durante il periodo della pandemia. La Civica Amministrazione esprime profondo cordoglio per la sua scomparsa, abbracciando i familiari e coloro che ne hanno condiviso la vita e l’arte».

Anche il sindaco Giovanni Montano ha voluto esprimere un pensiero: «Il Maestro Carraro, è stato un geniale operatore culturale, tra i più apprezzati della nostra comunità. Passione, gentilezza, tenacia hanno contraddistinto ogni sua iniziativa. Olgiate perde un prezioso punto di riferimento artistico».

Il presidente, il direttore i soci e tutto il corpo docenti dell’accademia si unisce al dolore dei familiari e dei suoi cari: «Grazie di tutto Maestro»