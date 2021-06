Olimpiadi di Tokyo, le azzurre del Saronno Softball incontrano Mattarella al Quirinale

Due atlete saronnesi ospiti di Sergio Mattarella al Quirinale. Il capitano Giulia Longhi e Fabrizia Marrone, giocatrici della Inox Team Saronno Softball, hanno fatto parte della delegazione della nazionale italiana di softball che questa mattina, mercoledì 23 giugno, ha partecipato alla cerimonia di consegne dei tricolori ai portabandiera azzurri olimpici e paraolimpici in vista delle Olimpiadi di Tokyo, slittate dal 2020 al 2021 a causa della pandemia da Covid-19.

Elia Viviani e Jessica Rossi i portabandiera designati per la delegazione olimpica, Bebe Vio e Federico Morlacchi per quella paraolimpica. A consegnare i tricolori italiani il presidente della Repubblica Mattarella, che sul Colle ha accolto gli atleti che rappresenteranno il nostro Paese ai prossimi Giochi in terra nipponica.

La cerimonia ha radunato i maggiori vertici dello sport italiano, tra i quali anche il presidente del Coni Malagò, membro del Comitato Olimpico Internazionale.

Longhi e Marrone hanno portato a Roma lo sport saronnese, che ha nel Saronno Softball uno dei suoi fiori all’occhiello.

La Inox Team è infatti attualmente prima nel suo girone nel campionato di Serie A1, massima competizione per club a livello nazionale, dopo aver sfiorato il titolo di campione d’Italia nella precedente stagione con la sconfitta patita solo in finale playoff contro Bollate.

Inoltre, sono ben cinque le atlete del club della città degli amaretti convocate in nazionale per il raduno pre-europeo, che si disputerà dal 27 giugno al 3 luglio su cinque diamanti del Friuli Venezia-Giulia: Brittany Abacherli, Veronica Comar e Andrea Marie Filler, oltre a Giulia Longhi e Fabrizia Marrone.

Il roster definitivo della squadra che prenderà parte all’Europeo sarà ridotto a 17 giocatrici il 26 giugno.