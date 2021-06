Oltre 200 in sella tra le vie di Olgiate Olona per la Giornata Mondiale della Bicicletta

Si sono mossi in più di 200 per le strade di Olgiate Olona per festeggiare la Giornata della Bicicletta e l’unica co2 che hanno prodotto è uscita dai loro polmoni. Niente polveri sottili ma solo tanti campanelli che hanno suonato festosi per le vie del paese della Valle Olona in occasione dell’iniziativa organizzata da Strada per Tutti e da Bikeitalia.

Galleria fotografica Pedalata a Olgiate Olona per la Giornata Mondiale della Bicicletta 4 di 7

L’allegra carovana di biciclette ha attraversato il paese e ha toccato i vari plessi scolastici cittadini. L’intento degli organizzatori era quello di promuovere l’uso della bicicletta per gli spostamenti in paese come quello per andare a scuola. Giovanni Mandelli è soddisfatto: «Grazie all’impegno di Polizia Locale e Protezione Civile è stato possibile organizzare questa passeggiata in sicurezza. Non mi aspettavo questa partecipazione e ne sono davvero felice. Quest’evento deve diventare un appuntamento fisso da ripetere tutti gli anni».

In strada c’erano anche tanti bambini e nonni, questa iniziativa era anche per loro: «Hanno avuto la possibilità di scoprire, i bambini, e riscoprire, i nonni, la gioia di muoversi per le vie della propria città in sicurezza» – ha concluso Mandelli.