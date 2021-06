Oltre la DAD: l’impatto psicologico dell’ultimo anno e mezzo di scuola sugli studenti

La psicologia scolastica al centro del terzo appuntamento del ciclo di incontri “Oltre la DAD – riflessioni a 360° sugli Adolescenti a Distanza” di venerdì 4 giugno alle ore 21 in diretta sulla pagina Facebook del gruppo Prima a scuola Varese e provincia, promotore dell’evento.

Si parlerà dell’impatto dell’ultimo anno e mezzo di scuola e di come prepararsi al nuovo con Laura Bottini, responsabile del coordinamento e della gestione dei servizi dell’associazione Comunemente, specializzata in psicologia scolastica, sia come formatori che per consulenze, dal nido all’adolescenza.

Il webinar organizzato dal gruppo Prima a Scuola Varese e Provincia e dal comitato Giù le mani dalla scuola di Gorla Minore con il patrocinio dai Comuni di Varese, Gorla Minore e Busto Arsizio.