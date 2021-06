Opera, teatro e musica nel cuore di Varese, torna in città Estense Festival

Anche quest’anno il Varese Estense Festival torna a illuminare le sere d’estate, con una edizione più ampia, più ricca, nel segno della rinascita dopo il difficile periodo dell’emergenza sanitaria.

«Ancora una volta nonostante i posti distanziati, le difficoltà organizzative, economiche, tecniche, torniamo per dare un nuovo segno di vita e di fiducia contro il silenzio che ha rischiato di rendere silenziosi tutti noi – dicono gli organizzatori – Varese Estense Festival torna perché, mentre lentamente torniamo alla normalità, più che mai c’è bisogno di bellezza, musica, parole, luci e colori nella nostra città».

Con undici appuntamenti tra opera, prosa, musica classica e leggera, presentazione di libri e proiezione di film, il Varese Estense Festival è pronto ad alzare il sipario nello splendido scenario dei Giardini Estensi di Varese, dal 25 giugno all’11 luglio, con una doppia tappa di fine estate il l’11 e il 12 settembre.

L’evento è organizzato da Officine Teatrali Red Carpet e Giorni Dispari Teatro, con il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, il sostegno di Comune di Varese, Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e il patrocinio della Camera di Commercio di Varese.

In programma le Nozze di Figaro e Elisir d’amore per l’opera, Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare per la prosa, uno spettacolo tributo a Fabrizio De Andrè in occasione del 50esimo della pubblicazione dell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”, un concerto dell’orchestra I pomeriggi musicali, un aperitivo in musica, conferenze e presentazioni.

E’ sempre richiesta la prenotazione o l’acquisto anticipato dei biglietti, per le misure anti-Covid.