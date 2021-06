Ora c’è la conferma: Arianna Castiglioni andrà alle Olimpiadi di Tokyo

Sono parole tanto attese quelle rilasciate dal Selezionatore Nazionale Italiana di Nuoto per l’Italia Cesare Butini, che ai microfoni si Swim4Life ha annunciato che Arianna Castiglioni farà parte del gruppo che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo.

Una convocazione meritata in vasca dall’atleta bustocca, che dopo aver contratto il Covid a marzo ha infilato una serie di risultati ottimi, dagli assoluti di Riccione fino alla medaglia d’argento all’Europeo di Budapest, confermando di essere una delle migliori al mondo anche nel recente Sette Colli, dove ha ritoccato il primato italiano nei 100 rana.

Butini non ha potuto ignorare tutte queste prestazioni e ha confermato: «Abbiamo due atlete fortissime che faranno la gara individuale e Arianna Castiglioni, che non è sicuramente da meno, vedremo come possiamo coinvolgerla nella nostra spedizione olimpica. Sono tra grandissimi talenti, tra atlete importanti che rappresentano passato, presente e futuro della nostra rana, che ci invita tutto il mondo».

Tradotto: se i due posti per la gara individuale nei 100 rana sono ormai occupati da Benedetta Pilato e Martina Carraro, per la staffetta mista femminile 4×100 il tratto a rana sarà di Arianna, che potrà così dimostrare tutto il suo valore nella rassegna a Cinque Cerchi.