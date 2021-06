Ospedale di Varese covid free, vigilia di maturità e cascate di Cittiglio chiuse ai turisti nel podcast del 14 giugno

Le principali notizie di lunedì 14 giugno

Anche il reparto infettivi dell’ospedale di Varese è covid free. Con le dimissioni degli ultimi pazienti, il reparto diretto dal professor Paolo Grossi ha chiuso la pesante ondata pandemica iniziata il 12 ottobre scorso. Nemmeno il tempo di ripulire e sanificare tutto e l’azienda è di nuovo impegnata a dare assistenza e cure a tutte le altre patologie: sono 700 i degenti attuali con un ritmo di ricovero che è ormai assestato al periodo pre pandemico. Anche il Pronto soccorso nell’ultima settimana ha registrato numeri che non si vedevano da tempo.

Gli uomini della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Varese, a seguito di una perquisizione ordinata dalla Procura di Palermo, hanno arrestato un 60enne italiano residente in provincia per detenzione di munizionamento da guerra. L’indagine ha però tutt’altra origine: è stata avviata circa sei mesi fa in seguito alle denunce presentate dai genitori di alcune bambine per il reato di adescamento di minori online. Durante le indagini, che hanno portato alla perquisizione e alla successiva scoperta delle armi, gli investigatori hanno scoperto che il varesino era attivo online da alcuni anni e agendo da solo adescava bambine di età compresa tra i 10 e 12 anni.

Lunedì mattina si sono insediate le commissioni nominate per l’Esame di Stato. I colloqui inizieranno mercoledì 16 giugno e procederanno al ritmo di 5 candidati al giorno, fino ai primi giorni di luglio. Sono quasi 7500 gli studenti chiamati all’ultimo atto del loro percorso scolastico. A questi si aggiungono i 280 privatisti. Anche nelle scuole è ormai tutto pronto con aule, percorsi di ingresso e uscita e procedure di verifica della temperatura e igienizzazione della mani: un protocollo ormai consolidato dallo scorso anno e affinato nei mesi di didattica in presenza.

L’Autorità di bacino del Lago Maggiore ha disposto il divieto di attracco nel Porto Lido di Luino ad alcuni pontili ammalorati. Si tratta della situazione riscontrata su due pontili in cui è pregiudicata la stabilità e la tenuta degli ormeggi. La questione legata allo stato dei ponteggi era stata più volte sollevata nelle scorse settimane, ora la decisione dell’Autorità di Bacino. I trasgressori sono tenuti a pagare le spese di rimozione e deposito, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 a € 600,00.

Le cascate di Cittiglio restano chiuse. Il sindaco ha firmato una ordinanza che proroga il divieto di ingresso in uno dei luoghi più amati e frequentati della provincia, anche per questa estate. L’ordinanza è stata pubblicata sul sito del comune «È pericoloso accedere alle cascate», ribadisce il vicesindaco Giuseppe Galliani. «Abbiamo messo una rete da cantiere per bloccare gli accessi ma in molti entrano lo stesso». Verranno quindi organizzati dei controlli periodici in collaborazione con la Polizia Locale che terrà un “registro degli accessi” e potrà anche dare multe a coloro che violano i regolamenti.

