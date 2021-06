A Palazzo Verbania di Luino il festival della poesia Tramontana di Versi

Dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza Covid 19, ritorna quest’anno il festival della poesia Tramontana di Versi, organizzato dall’associazione Aisu Verso Itaca, in collaborazione con l’associazione Costruttori di Pace, la partecipazione della Fondazione Juppiter per la proposta concertistica, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Luino.

L’inaugurazione sarà il 26 giugno alle ore 14:00 a palazzo Verbania, dove si terrà un’estemporanea di artisti che interpreteranno con una loro opera visiva una poesia da loro scelta.

“Le emozioni che sfociano nella poesia sono il risultato di questo tempo liquido che ci ha costretti ad una fermata improvvisa e forzata, tempo in cui c’è stato modo di confrontarsi con i propri pensieri e le proprie debolezze ma anche con le proprie risorse e i propri talenti. Siamo ora forse alla resa dei conti. Ora è il momento di uscire dal guscio che ci ha protetti, salvaguardati, sospesi nel tempo. Ora dobbiamo tornare a far fiorire la bellezza che abbiamo coltivato nel segreto dei nostri animi. É in questo contesto di rinascita che Aisu vuole permettere a tutti gli animi sensibili di esprimersi e perché questo sia possibile si impegna a promuoverli attraverso il Festival della Poesia. Invitiamo tutti i bambini e i ragazzi che tanto sanno dire e dare. Invitiamo poeti dilettanti e affermati. Invitiamo tutti coloro che ritengano fondamentale dire e dare al mondo nuovo splendore”, spiegano gli organizzatori.

Quest’anno il festival della poesia vede la sua settima edizione farsi strada con nuovo slancio e con un programma ricco di eventi. Sabato 26 giugno sarà la giornata dedicata all’inaugurazione del festival.

Si inizierà nel primo pomeriggio, a Palazzo Verbania, con un’estemporanea di artisti locali, che interpreteranno una poesia da loro scelta o composta, con una loro opera visiva. Alle 15.30 all’interno del palazzo vi sarà il collegamento on line con gli amici artisti di Arequipa e Puno (Perù) , che quest’anno saranno presenti con una rappresentanza di giovani cantanti, che interpreteranno brani di musica lirica.

Alle 17:00 il festival continuerà a villa Hussy, presso il giardino della biblioteca. Lì sulla cancellata che dà sulla strada, saranno esposte le poesie del 2020 me 2021. Saranno scoperte le piastrelle, collocate nel giardino della poesia, con le liriche scelte nel 2019. Seguirà la declamazione delle poesie che un’apposita e qualificata commissione avrà scelto per questa edizione.

Alle 21:00, presso la chiesa del Carmine, ci sarà un concerto con la lettura di alcune poesie di Milton. Il festival continuerà domenica 4 luglio, a Palazzo Verbania alle ore 21:00 con un concerto dal titolo Musica e Poesia.

L’evento di quest’anno si concluderà il 10 luglio alle ore 21:00, a Palazzo Verbania, con lo spettacolo “Il Viaggio e il Sogno” del poeta e impareggiabile istrione Silvio Raffo.