Paragone lancia ufficialmente la sua candidatura alle elezioni di Milano: “Saremo la sorpresa”

Il leader di Italexit e senatore varesino Gianluigi Paragone ha presentato ufficialmente alla stampa il suo progetto per le elezioni amministrative di Milano.

“Io provo a fare l’ariete, saremo l’outsider, la sorpresa. Questa è una candidatura politica a tutto tondo e si innerva con una città che ha grande vocazione politica”, ha spiegato Paragone annunciando che si presenta insieme all’ex assessore lombardo Massimo Zanello e Francesca Gentile, giurista tra le firmatarie del ricorso al Tar contro la Regione Lombardia per la riapertura delle scuole in zona arancione.

Paragone annuncia: “Sarà una campagna elettorale fortemente politica e ideologica, in cui punteremo l’indice contro quelli che per noi sono il male, i colpevoli: ai milanesi diamo la possibilità di votare o gli alleati naturali di quel mondo che non ci piace, quindi il Pd e qualche pezzo del centrodestra, oppure provare a fidarsi di qualcuno di diverso”.