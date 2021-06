Torna “Interpretando suoni e luoghi”, musica e bellezza per ricominciare

(foto di Lorenzo D’Angelo) – Si apre nel fine settimana ad Arcisate la 13° edizione di “Interpretando suoni e luoghi”, importante rassegna musicale promossa dalle due comunità montane della provincia di Varese, la Comunità montana del Piambello e la Comunità montana Valli del Verbano.

L’appuntamento è per venerdì 25 giugno alle 21, nella Basilica di San Vittore ad Arcisate.

L’edizione 2021 della rassegna si intitola “La musica fa respirare” e gli organizzatori hanno voluto scegliere questa frase della poetessa Alda Merini «perché – spiegano – racchiude l’essenza dell’iniziativa: la musica come cura dopo il lungo periodo che ci ha costretti ad un isolamento forzato, che ci ha allontanati fisicamente e umanamente. Una musica capace di portare una vera ondata positiva, che riapre luoghi e favorisce l’incontro tra persone, facendo respirare quella normalità tanto attesa e desiderata».

La particolarità della rassegna, oltre all’offerta musicale di alto livello, è l’opportunità offerta ai cittadini di attraversare luoghi suggestivi e di grande bellezza dei nostri territori, con una lunga serie di concerti che sintetizzano la storia, l’arte e l’evoluzione della nostra terra: «Torniamo dunque a respirare la forza della cultura – dicono gli assessori alla cultura delle due Comunità montane, Fabio Zagari per il Piambello e Marco Fazio per le Valli del Verbano – in un paese e un territorio dotati di un patrimonio culturale di notevole interesse e prestigio che rappresenta la via sicura per la rinascita sociale ed economica dei prossimi anni.La forza della cultura è qualcosa che va oltre ciò che si pone esposto davanti ai nostri occhi, ed è tra le cose che più può arricchirci dentro».

Il programma, che vede la direzione artistica di Chiara Nicora e il supporto organizzativo dell’Associazione Cameristica di Varese, vede una stretta sinergia con tutti i Comuni ospitanti e si avvale della nuova collaborazione con l’Associazione PianoFriends che curerà tre concerti in cui si esibiranno giovani talenti partecipanti alla Masterclass di pianoforte del M° Vincenzo Balzani, con la partecipazione straordinaria del Maestro.

Novità di quest’anno due concerti con camminata, alla Cava Brusada di Saltrio e al Pian delle Noci di Orino, per raggiungere luoghi suggestivi dove il pubblico potrà godere della musica completamente immerso nella natura, come al Parco dell’Argentera di Cadegliano Viconago.

L’appuntamento inaugurale di venerdì 25 giugno, si terrà nella Basilica di di San Vittore di Arcisate, per il 500esimo anniversario di fondazione, durante l’anno dei grandi lavori che stanno riportando allantico splendore le pareti della collegiata. Le origini del complesso della Basilica sono molto antiche, probabilmente rimandano al V secolo, mentre il campanile risale al 1095. I recenti lavori di rifacimento del pavimento hanno trovato strutture risalenti esattamente a questo periodo e il perimetro della precedente chiesa medievale.

Ad esibirsi in un programma brillante con musiche di Bach, Vivaldi e Haydin saranno i solisti di Milano Classica tra i quali Eleonora Matsuno al violino e Michele Brescia al flauto, con Chiara Nicora al clavicembalo.

Il concerto del 25 giugno, così come quelli del 9 luglio, 31 luglio, 5 settembre e 26 settembre saranno aperti da allievi delle scuole di musica del territorio.

I concerti saranno tutti ad ingresso libero e gratuito su prenotazione via mail suonieluoghi@gmail.com whatsapp 335 7316031 – 347 5987971

Per maggiori informazioni si può seguire la pagina Facebook Interpretando Suoni e luoghi o andare sui siti delle due comunità montane: www.cmpiambello.it e www.vallidelverbano.va.it

Qui potete scaricare la locandina, con il programma completo di “Interpretando suoni e luoghi”

Qui il programma di sala del concerto inaugurale di venerdì 25 giugno