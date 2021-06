Parte con la raccolta dei rifiuti l’iniziativa dei 5Stelle sul lago di Varese

In previsione di Ambientiamo 2021, l’iniziativa di confronto sul risanamento e sul futuro del Lago di Varese che si terrà domani, sabato 19 giugno, dalle 10 alle 13, a Gavirate in via al Lido, il M5S Lombardia, insieme ad alcuni attivisti hanno effettuato una raccolta dei rifiuti abbandonati sul Lungolago.

Roberto Cenci, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: «In poche ore abbiamo raccolto qualche sacco di rifiuti a testimonianza di quanto c’è ancora da fare perché il rispetto dell’ambiente e la tutela siano patrimonio culturale comune. Tra gli sfregi all’ambiente l’abbandono di rifiuti è quello più visibile. Mi auguro che insieme all’amministrazione comunale, da domani, si possa avviare un percorso virtuoso valutare azioni concrete per ridurre anche questo problema che impatta negativamente sia sulla fruizione umana dell’ambiente che sulla biodiversità generando diversi problemi alla fauna. Invito tutti e tutte alla manifestazione di domani proprio per discutere di questi temi»