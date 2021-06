Pasticceri per la vita, nuovo direttivo e nuovi obiettivi

Rinnovo del direttivo per l’Associazione Pasticceri per la Vita, che nasce a sostegno di tutte le realtà di volontariato a livello regionale.

Dopo il fermo obbligatorio dato dalla situazione sanitaria del nostro Paese, l’associazione e il suo direttivo, con entusiasmo ripartono con tanti progetti, tra questi il “signor panettone” che si terrà il prossimo dicembre.

«Siamo felici di poter ripartire con ancora più forza, gioia e determinazione – sottolinea Mariano Massara della Pasticceria SeM di Morazzone presidente dell’associazione, – ed anzi, invitiamo tutte le associazione che abbiano la necessità e la voglia di collaborare con noi, di contattarci: noi ci siamo per fare del bene, perché fa bene!».

Per contattare l’associazione ci si può rivolgere ad Emanuela Romeo al numero 3405763383, presidente dell’associazione Articolo Tre di Varese, che sarà anche consigliere e tesoriere del sodalizio: «Ho accettato la proposta di fare parte del direttivo di questa importante associazione, perché fare del bene non è mai abbastanza – rimarca la stessa Romeo – fare rete tra associazioni è sempre stato il primo obbiettivo dell’associazione Articolo Tre che presiedo, per questo, sono felice di questa grande opportunità».

Del direttivo fanno parte anche, Fabio Longhin come vice presidente della Pasticceria Chiara di Olgiate Olona, Mario Bacilieri dell’omonima pasticceria di Marchirolo e Luca Riccardi della pasticceria Riccardi di Gavirate.