Pedalata serale e libera attorno al Lago di Varese a scopo benefico

Quella di venerdì 18 giugno sarà una pedalata in autogestione per scoprire la pista ciclopedonale del lago di Varese. Ventotto chilometri senza eccessive difficoltà altimetriche partendo dal lungolago di Gavirate per poi procedere in direzione Bardello e Biandronno e pedalare attorno al lago.

Una iniziativa a scopo benefico, una pedalata serale spontanea, che il team Funtos Bike ha voluto proporre anche quest’anno nell’ambito delle iniziative di Ciclovarese con l’aiuto di alcune altre associazioni, su tutte il Gruppo Sportivo Contini di Monvalle.

L’appuntamento è per venerdì 18 giugno sul lungolago di Gavirate. Partenza libera dalle ore 18.30 nel rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti. Una pedalata serale sulla ciclabile del lago che negli anni è divenuta una bella consuetudine per chi ama lo sport e la vita all’aria aperta. Chi vorrà fare una donazione riceverà una maglia da ciclista o una t- shirt o dei prodotti per la pulizia della bici.