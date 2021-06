Pensionati e accesso al credito: scopri i prestiti INPS con Cessione del Quinto

Non tutti ne sono a conoscenza, ma i pensionati hanno diritto a prestiti particolarmente vantaggiosi. Si tratta di un’opportunità preziosa, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da una crisi economica e sanitaria globale. L’arrivo dell’età pensionabile coincide infatti con la fine degli impegni lavorativi ma obbliga ugualmente a onorare gli impegni economici e le scadenze. La pensione è un ottimo alleato per ottenere finanziamenti concorrenziali, merito di particolari accordi che gli enti creditizi sottoscrivono con l’Inps per impegnarsi a offrire tassi di interesse calmierati e condizioni di favore.

Il prodotto più popolare e richiesto dai pensionati è il prestito in Convenzione INPS con Cessione del Quinto. Si tratta di un finanziamento a tasso fisso non finalizzato, che permette di spendere con la massima libertà le somme ricevute, senza vincolarle a utilizzi specifici da dichiarare al momento della domanda. Permette di ottenere da 5.000 a 75.000 euro da restituire con piani di ammortamento da 2 a 10 anni e offre condizioni trasparenti. Tra le altre caratteristiche distintive dei prestiti prestiti INPS con Cessione del Quinto segnaliamo la loro:

comodità , perché i pagamenti mensili sono detratti all’origine dalla pensione e non c’è più il rischio di ritardi o insolvenze;

sostenibilità , perché la rata mensile non è mai più alta del 20% della pensione netta a tutela della qualità di vita del richiedente;

sicurezza , grazie alla polizza sempre inclusa contro ogni rischio che protegge il cliente e la sua famiglia;

velocità , perché le pratiche vengono gestite telematicamente per assicurare erogazioni rapide;

riservatezza, perché non servono garanti, l'unica garanzia richiesta è la pensione.

I Prestiti in Convenzione con Cessione del Quinto sono aperti a tutti i pensionati INPS, ex INPDAP ed ex ENPALS. Rispetto ai prestiti personali, che in genere vanno saldati entro i 75 anni, quelli con Cessione del Quinto offrono inoltre vincoli anagrafici meno rigidi. Solitamente le somme erogate vanno restituite entro il compimento dell’85° anno di età, limite che arriva addirittura a 87 anni nel caso dei prestiti offerti da Prestiter, il pioniere dei finanziamenti con Cessione del Quinto.

Richiedere i Prestiti in Convenzione INPS è facilissimo e immediato, basta contattare un ente creditizio autorizzato e presentare pochi, semplici documenti:

carta d’identità e codice fiscale;

ultimi due cedolini della pensione;

modello Obis M (se lo si possiede);

quota cedibile della pensione rilasciata dall’INPS (se lo si possiede).

Per essere certi di scegliere un interlocutore serio il nostro consiglio è quello di rivolgersi soltanto a enti in possesso Certificato di Garanzia OAM, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori che attesta l’affidabilità degli istituti di credito per evitare ai consumatori sorprese spiacevoli.