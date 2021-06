Penultima per la Serie D: scontro diretto per il Legnano, Castellanzese in casa

Mancano 180’ al termine di questa lunghissima stagione di Serie D. Mercoledì 16 giugno (ore 16.00) il Girone A scenderà in campo per la penultima di campionato e ci sono ancora diversi verdetti da aggiudicare.

In lotta per il secondo posto è la Castellanzese, che al “Provasi” affronterà un ospite scomodo come la Folgore Caratese. I neroverdi vogliono la piazza d’onore per andare ai playoff con la miglior posizione possibile.

Al “Mari” ci sarà invece uno scontro diretto per la zona play off. Il Legnano, che è sesto con 60 punti, ospiterà la Sanremese che preceder in classifica Gasparri e compagni di una posizione e due punti. Co un successo i lilla quindi scavalcherebbero i liguri aggiudicandosi così in posto per gli spareggi promozione, che dovrà poi essere difeso all’ultima giornata.

Fuori dai giochi e in rottura prolungata, la Caronnese viaggerà a Borgosesia, dove sarà giudice della lotta salvezza. I granata piemontesi, di fatti, sono ancora in lotta per evitare la retrocessione, essendo penultimi con 27 punti, due in meno del Fossano.