Una piazza a misura di bambino: famiglie, attori e architetti progettano insieme

“Se un mondo vuoi creare devi prima immaginare!” Parte da qui la seconda tappa del processo di rigenerazione urbana di Piazza de Salvo promossa Karakorum teatro (la compagnia che ha fatto della Piramide la propria Residenza teatrale) con il progetto culturale e artistico Yak around che vede la partecipazione attiva di bambini e delle loro famiglie.

L’estate scorsa bambini e genitori si erano attivati con una serie di incontri che avevano lo scopo di creare degli “spaventapasseri contro il degrado“, guardiani in paglia e materiale riciclato a difesa del bene pubblico più caro ai giovanissimi cittadini: le aree verdi e lo spazio giochi delle Bustecche.

In questa estate 2021 l’obiettivo si fa più ambizioso e prevede il coinvolgimento attivo di bambini e genitori nella progettazione dello spazio pubblico. «Ma per progettare bisogna prima immaginare, far la vorare la fantasia, e questa ai nostri bambini non manca di certo», spiega Stefano Beghi, cofondatore di Karakorum teatro che ha proposto alle famiglie dei laboratori creativi basati sulla narrazione in cui immaginare degli spazi pubblici a misura di bambino (in foto i laboratori di domenica 13 giugno).

Assieme agli attori, ad accompagnare i laboratori anche gli architetti DAStU (Dipartimento di architettura e studi urbani del Politecnico di Milano), che hanno seguito bambini e genitori in questa creazione narrativa e di spazi da cui sono nate scritte e piccoli oggetti destinati a rimanere in piazza De Salvo.

L’ultima tappa di questo percorso, nella primavera del 2022, vedrà la realizzazione di vere e proprie opere, installazioni, destinate a modificare in maniera permanente la piazza e realizzate dagli stessi cittadini, sviluppando, dopo la parte creativa, anche competenze pratiche.