Il Piccolo re dei fiori alla festa del Parco Alto Milanese

L’ultimo giorno di primavera è occasione di Festa al Parco Alto Milanese che nella giornata di domenica 20 giugno invita le famiglie a condividere una giornata all’aria aperta con visite guidate alla scoperta degli alberi del parco, musica popolare lombarda con i Trii Malnatt, esposizione di manufatti artigianali, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie a orario continuato, dalle 11 alle 19, con possibilità di pranzi e merende al bar La Baitina di via Azimonti (ingresso da viale Borri a Castellanza o dal quartiere Mezzafame a Legnano.

In particolare per bambini e famiglie nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, gli attori di Progetto Zattera Teatro daranno vita a “Il piccolo re dei fiori”, un’animazione alla lettura a ingresso libero che racconta la storia di un re di piccole dimensioni – che sia buono e puro di spirito lo si intuisce, sono le sue stesse sembianze ad essere rassicuranti e gaie – che sparge in tutto il suo giardino semi di tulipani.

Sembra felice ma non lo è e quindi parte per un lungo viaggio alla ricerca di… tante altre storie da ascoltare.