Salta la pista provvisoria all’antistadio, il Comune di Varese: “Nessuna risposta alla seconda fase del bando”

L’idea di una pista provvisoria del Ghiaccio all’antistadio, realizzata dai privati, si è rivelata un’illusione. O almeno questa è la sensazione dopo la nota che ha pubblicato il Comune di Varese nella serata di lunedì 28 giugno.

Dopo la fase delle proposte sulla carta, che ne ha viste arrivare tre, la seconda fase, quella che rendeva concreta le proposte consegnate, è andata deserta.

Nella nota di Palazzo Estense di legge: “Nella seconda chiamata del bando per la pista provvisoria da posizionare nell’antistadio di Varese, i candidati che avevano presentato una istanza nella prima fase sono stati invitati a presentare le garanzie e l’eventuale offerta migliorativa. In questa fase però i candidati non hanno risposto”.

Il comune ricorda le tre proposte giunte, ma esplicitamente ne cita solo una, quella più promettente: “Alla prima chiamata dell’avviso pubblico erano arrivate tre proposte – spiega la nota – di cui una del Città di Varese che aveva proposto, tra le altre cose, una pista dalle dimensioni più grandi (30×60). Purtroppo questa seconda fase del bando in cui dovevano essere fornite le garanzie ed i documenti sulla sostenibilità dell’investimento non ha ricevuto proposte”.

A questo punto il comune sembra gettare la spugna e spiega: “Sosterremo gli atleti e le famiglie nelle loro trasferte sportive e agonistiche finché non sarà pronto il nuovo Palaghiaccio di Varese, come avevamo anticipato attraverso il coinvolgimento delle associazioni”.

A quanto appreso da VareseNews, le tempistiche strette richieste da Palazzo Estense non hanno permesso al Città di Varese, unica realtà citata dal comunicato, di proseguire l’iter.