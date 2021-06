Playout Serie B: reazione Robur, Piadena battuta 68-62 in Gara 2

Serviva una reazione, la reazione è arrivata. La Robur, dopo la sconfitta all’esordio, pareggia la serie contro Piadena nell’ultimo atto dei playout del Girone B di Serie B.

Al Campus i gialloblu, dopo un primo tempo equilibrato (35-36 all’intervallo lungo) hanno trovato un bel parziale nei minuti finali del terzo periodo, chiuso sul +7 (53-46) ma chiudendo la gara solo negli ultimi 2’ di partita, chiudendo i conti sul 68-62.

Non c’è pausa. La salvezza va ancora conquistata sul campo e adesso Piadena avrà il vantaggio del campo da sfruttare per le prossime due gare. Venerdì 4 giugno (ore 21.00) andrà in scena gara 3, seguita a ruota, domenica 6 (ore 18.00) dal quarto incontro della serie. L’eventuale gara 5 si giocherà mercoledì 9 giugno al Campus alle ore 20.00.

TABELLINO Coelsanus Robur et Fides Varese – Corona Platina Piadena 68-62 (20-18, 15-18, 18-10, 15-16) Coelsanus Robur et Fides Varese: Matteo Maruca 17 (3/4, 3/4), Nikola Ivanaj 15 (2/5, 2/6), Lorenzo Gergati 13 (2/6, 1/5), Marco Allegretti 8 (2/6, 0/1), Alessandro Corno 5 (1/2, 1/4), Giorgio Trentini 4 (1/3, 0/3), Luca Albique 3 (1/3, 0/1), Ilia Boev 3 (1/1, 0/0), Anfernee Hidalgo 0 (0/3, 0/0), Luca Dalcò 0 (0/0, 0/0), Riccardo Antonelli 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 21 / 24 – Rimbalzi: 40 9 + 31 (Luca Albique 13) – Assist: 11 (Nikola Ivanaj 3) Corona Platina Piadena: Amedeo Tiberti 17 (7/8, 0/1), Kristofers Strautmanis 14 (6/10, 0/2), Gianluca Marchetti 14 (2/3, 1/7), Matteo Motta 8 (2/7, 1/7), Riccardo Chinellato 5 (0/3, 1/3), Riccardo Arienti 2 (1/2, 0/0), Ruben elia Calo’ 2 (1/2, 0/0), Edoardo Giovara 0 (0/0, 0/3), Thomas Tinsley 0 (0/2, 0/3), Gianluca Cavagnini 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Trevisi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 23 – Rimbalzi: 38 9 + 29 (Amedeo Tiberti 9) – Assist: 12 (Gianluca Marchetti 6)