Poesie, disegni e racconti dei ragazzi di Villa Valerio per l’ultimo giorno di scuola

Un pensiero speciale per l’ultimo giorno di scuola, per ringraziare l’amministrazione comunale al termine di un anno complicato e difficile per tutti.

Lo hanno consegnato all’assessore Caterina Cantoreggi e al sindaco Mirko Reto i ragazzi della scuola media Villa Valerio di Casciago.

Un libro per ogni classe, con poesie, racconti, disegni e storie per raccontare un’esperienza scolastica vissuta con passione e dedizione.

I lavori, realizzati in carta riciclata, si concludono con un messaggio degli insegnanti della scuola, mentre la sindaca dei ragazzi Caterina Brunetti ha consegnato a sindaco e assessore anche un bigliettino decorato a mano con un pensiero speciale di alunni e insegnanti a tutte le persone che lavorano in Comune: “Vi doniamo questi libri, scritti, illustrati e impaginati dai ragazzi di Villa Valerio. Parlano di noi e del sentimento sincero da cui ogni pagina è nata. Buona lettura!”.