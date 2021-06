Il Ponte del Sorriso saluta i militari della Schiranna: “Grazie ragazzi per il vostro affetto”

“Ai soldati che abbiamo trovato alla Schiranna fin dall’inizio vogliamo dire un grande grazie per la loro simpatia e collaborazione”. Hanno operato fianco a fianco per molti giorni, da quando alla Schiranna è stato allestito un punto vaccinale: i militari del comando NATO di Solbiate Olona e i volontari del Ponte del Sorriso. Due mondi solo apparentemente distanti tra loro. Ora un gruppo di militari lascia il centro vaccinale e oggi, domenica 6 giugno, i volontari li hanno voluto salutare così.

“In principio non è stato facile. Il mondo del volontariato e quello dell’esercito sembravano così lontani e diversi tra loro – dicono i volontari del Ponte del Sorriso -. Eppure fianco a fianco ogni giorno, lo scambio di gentilezze, risate, emozioni è diventato sempre più frequente. Abbiamo trascorso un pezzetto di vita insieme in un periodo storico e drammatico come quello della vaccinazione di massa. Adesso sono stati chiamati per un’altra missione e arriverà una nuova squadra. Abbiamo voluto ringraziarli con un momento di festa per l’affetto con il quale hanno protetto e coccolato noi volontari della tenda accoglienza, facendoci sentire parte del gruppo. Ci mancheranno le loro prese in giro alla mattina presto, il loro saluto militare scherzoso, i loro sorrisi. Ciao ragazzi, grazie di cuore”.