PortoArte anima l’estate di Porto Ceresio nella suggestiva casa-museo Appiani Lopez

Riscoprire il passato attraverso l’arte e la cultura, come investimento per il futuro. E’ questo il filo conduttore di “PortoArte 2021” il progetto che animerà l’estate di Porto Ceresio, che è stato presentato questa mattina con un’animata e divertente conferenza stampa.

Il progetto, che vede la collaborazione dell’associazione Verba Manent dell’attrice e regista Marina De Juli con la Raccolta etnografica Appiani Lopez di Porto Ceresio, propone un ricco programma di eventi che da luglio a settembre alternerà incontri, spettacoli e laboratori con il sostegno della Fondazione comunitaria del Varesotto e il Comune e la Biblioteca di Porto Ceresio.

«Il progetto ha preso il via nel 2020 e quest’anno viene riproposto con un maggior numero di appuntamenti che prenderanno il via il 3 luglio e si concluderanno il 18 settembre – spiega Marina De Juli – Una proposta che nasce dal desiderio dell’associazione Verba Manent di valorizzare la Raccolta etnografica creata da Luciano Appiani e Mirella Lopez, che con un grande e paziente lavoro di raccolta di documenti, oggetti, abiti, utentsli e arredi allestiti in una serie di stanze a tema restituiscono suggestivi scorci della vita di questo borgo lacustre tra ‘800 e ‘900. Una vera preziosità che merita di essere conosciuta e vissuta».

Alla presentazione hanno partecipato anche le due figlie dei coniugi Appiani, che oggi, scomparso il papà e con la mamma ormai anziana, hanno raccolto questa preziosa eredità dei genitori con la volontà di farla conoscere ed apprezzare da cittadini, scuole e turisti, per portare turismo culturale nel caratteristico paese affacciato sul lago Ceresio.

Spettacoli, laboratori e incontri si svolgeranno nel giardino della casa-museo dell’antica Corte del Pozzo, toccando varie discipline artistiche, con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità e le risorse del territorio, anche prendendo ispirazione dalle tante storie raccontate dagli oggetti che fanno parte della raccolta etnografica.

Un piccolo assaggio si è avuto questa mattina, con una divertente performance di Dina Rebeschi, una delle allieve dei corsi di teatro di Marina De Juli, che partendo da uno degli episodi raccontati dai documenti della collezione e da uno degli oggetti della collezione, un semplice asse per lavare i panni, ha interpretato una donna dell’800 alle prese con le faccende domestiche ma anche con sogni, rivendicazioni sindacali e voglia di riscatto da una vita di sacrifici e fatiche.

PortoArte 2021 si apre sabato 3 luglio alle 18,30 con “A modo nostro: Gigi”, omaggio al grande mattatore del teatro italiano Gigi Protetti, scomparso lo scorso novembre. Lo spettacolo della Compagnia Verba Manent Lab, vede in scena gli allievi ormai decennali dei corsi di teatro di Marina De Juli che cura anche la regia.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito, ma occorre prenotarsi al numero 347 811 6559 o scriveno a verbamanentprogetti@gmail.com

In calendario altri sei spettacoli teatrali, ma anche incontri, aperitivi letterari sul tema della creatività, tre fine settimana dedicati ad arte e artigianato e laboratori pratici di creatività con artigiane del territorio. Ci sarà anche una mostra, intitolata “Signore dell’arte”, con esecuzione dal vivo di opere pittoriche.

Qui potete scaricare tutto il programma con le date e gli orari

(nella foto sopra: Marina De Juli, Dina Rebeschi e Francesca Appiani)