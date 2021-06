Possibili temporali sul nord della provincia, moderata allerta meteo della protezione civile

In conseguenza della previsione di possibili temporale dalla serata di oggi, lunedì 28 giugno, in estensione anche a tutta la giornata di domani, martedì 29 giugno, in particolare sui settori alpini e prealpini Nord-occidentali, la Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato un’allerta moderata per la zona settentrionale della provincia di Varese.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia segnala che, sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi intensi sia attesa nelle zone omogenee con codice giallo, quindi di moderata allerta per rischio temporali forti, non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, sul resto della regione e anche della provincia.

Dalla serata di lunedì 28 giugno si intravede il cedimento del campo anticiclonico con un aumento dell’instabilità, i cui effetti saranno evidenti in particolare nella giornata di martedì 29 giugno.

Per la serata di lunedì saranno possibili rovesci o temporali sparsi dal tardo pomeriggio alla sera sui rilievi settentrionali.

Martedì il cielo sarà irregolarmente nuvoloso sui rilievi settentrionali con addensamenti più marcati ed estesi al pomeriggio. Nella mattinata ci saranno residui rovesci o temporali sui rilievi settentrionali, dal pomeriggio eventi in intensificazione ed estensione, con possibilità di temporali forti e grandine, in particolare sulle zone Nord-occidentali con possibile interessamento anche dell’alta pianura.