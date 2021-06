Posticipato al 30 giugno l’incontro sulla Via Francisca a Castiglione Olona

E’ stato posticipato al 30 giugno l’incontro “La Via Francisca del Lucomagno: un cammino ricco di storia, arte e cultura” organizzato dal Comune di Castiglione Olona – Assessorato alla Cultura e dedicato a tutti coloro che sono interessati a saperne di più sulle otto tappe del percorso italiano della Via Francisca, che da Lavena Ponte Tresa conduce a Pavia, passando anche per l’Isola di Toscana in Lombardia.

L’appuntamento (aperto a tutti, con prenotazione obbligatoria) è dunque per mercoledì 30 giugno alle 21 a Castiglione Olona, nel quattrocentesco Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni (in via G. Mazzini 23).

Relatori dell’incontro saranno Marco Giovannelli, coautore assieme ad Alberto Conte della guida “La Via Francisca”, Ferruccio Maruca, segretario del Tavolo tecnico per lo sviluppo della Via Francisca del Lucomagno, Eleonora Martinelli, responsabile della comunicazione per la Via Francisca del Lucomagno, e l’archeologo Nicola Ferrario che, attraverso i loro interventi, presenteranno agli aspiranti camminatori la storia del progetto, le tante emozioni che il cammino è in grado di offrire e le diverse realtà storico-artistiche che rendono unico questo percorso.

La serata è ad ingresso libero e per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 0331 858301 (Ufficio Cultura) dal martedì al sabato nell’orario 9-12 e 15-18.00