Pozzecco ricomincia da Milano: sarà il vice di Ettore Messina

Sposato e tesserato per l’Olimpia Milano: non è più il Pozzecco dei tempi d’oro!

Passateci la battuta, che però contiene due notizie di stretta attualità: la “Mosca Atomica”, uno dei grandi protagonisti dello scudetto dei Roosters nel 1999, dopo il matrimonio con la sua Tanya avvenuto a Formentera nei giorni scorsi, è stato ingaggiato dalla AX Armani Exchange con il ruolo di assistente allenatore.

Il “Poz”, fresco di separazione dalla Dinamo Sassari (con la quale ha vinto una Supercoppa e una Fiba Europe Cup nel 2019), sarà infatti il vice di Ettore Messina sulla panchina della formazione milanese. Una occupazione che non dev’essere vista come un declassamento: molte squadre d’alto rango affidano spesso quel ruolo a coach con esperienze da capo allenatore visto il livello di gioco e la mole di partite che si trovano a dover giocare tra campionato, Eurolega e altre manifestazioni.

Per questo incarico il ballottaggio aveva coinvolto un altro ex varesino, Massimo Bulleri, che ha da poco lasciato la panchina della Openjobmetis e che da giocatore ha lavorato a lungo alle “dipendenze” di Messina. A quanto pare però, l’Olimpia ha optato per Pozzecco, il quale aveva già svolto questo tipo di ruolo al Cedevita Zagabria, accanto a Veljko Mrsic. La società milanese dovrebbe ufficializzare a breve la notizia che riguarda l’ex playmaker, oggi 48enne, il quale sostituirà Tom Bialaszewski.