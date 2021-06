“A pranzo dal cardinale”, la cucina medievale nel nuovo libro di Michele Piacenza

Un nuovo interessante volume esce dall’instancabile penna di Michele Piacenza, presidente del Circolo culturale Masolino da Panicale di Castiglione Olona.

“A pranzo dal cardinale”, edito da Masolino Edizioni, è un ricco ed interessante percorso nella cucina medievale che richiama nel titolo la figura del grande prelato Cardinal Branda Castiglioni.

«Benché Branda Castiglioni fosse restio alle lussuose consuetudini culinarie del tempo, con “A pranzo dal Cardinale”, citando la sua figura di ecclesiastico, abbiamo inteso riferirci alla cucina medievale sia dei nobili che degli alti ecclesiastici – spiega Michele Piacenza – senza però tralasciare quella cultura culinaria popolare, fatta di zuppe e un tozzo di pane, che pure presenta piatti importanti, alcuni dei quali giunti, seppur con qualche modifica, sino ai giorni nostri, accanto alla storia e alle vicissitudini di quel tempo passato».

Il volume passa in rassegna alcuni dei piatti più diffusi e ricercati, accanto ad altri più semplici e popolari, l’allestimento di ricche libagioni a base di ricca cacciagione (cervo, capriolo, lepre, cinghiale) e altre che vedono l’utilizzo di pollo, pecore, montoni, fagiani, senza tralasciare la preparazioni di alcuni primi piatti, i brodi, i bolliti, la pasta ma anche il pesce, il pane, le salse, il formaggio, la frutta, i dolci e le bevande, con un ultimo capitolo dedicato alle erbe e alle spezie, elementi essenziali e costosi di una cucina da riscoprire nei suoi gusti e nella sua storia.

Il volume, nelle sue 252 pagine presenta uno spaccato della cucina medievale, degli ambienti, della preparazione dei cibi e degli alimenti più diffusi, con centinaia di ricette originali dell’epoca che grandi cuochi di allora hanno tramandato attraverso scritti e documenti importanti per conoscere non solo la cucina del tempo ma anche gli usi, i costumi ed una società così diversa da quella attuale eppure legata a noi non solo da alcuni alimenti e bevande ma anche da un approccio alla quotidianità ricca di lavoro, fatiche ed intrighi ma anche di una tenace ed instancabile speranza nel domani.

Il libro può essere acquistato da Arcobaleno di parole e Perrone collezioni a Castiglione Olona, e all’edicola libreria San Giorgio e il drago di Venegono Superiore, oppure direttamente presso il Circolo Masolino da Panicale telefonando al numero 338 2448961.