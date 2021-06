Presto a Baveno tre postazioni per la ricarica di auto e bici elettriche

Sta per entrare nella fase operativa la realizzazione di una rete di colonnine per la ricarica elettrica di auto e bici nell’ambito territoriale del Comune di Baveno.

Con la collaborazione della Società pubblica VCO Trasporti, quale partner del progetto Interreg Mobster di mobilità elettrica per un turismo sostenibile, il Comune ha sottoscritto un protocollo con la Società NEOGY Srl che si occuperà della installazione, progettazione e manutenzione dei tre impianti che saranno prossimamente collocati.

«Come Comune di Baveno – affermano il sindaco Alessandro Monti e il consigliere comunale Filippo Ferrari (che ha seguito l’iter del progetto) – abbiamo provveduto a individuare le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità. Questo tipo di impianti sono quanto mai necessari perché la mobilità a basso impatto ambientale è ormai in costante crescita e, anche per il turismo, è un fattore ricercato da chi vuole trovare un territorio attento a queste proposte».

Sul territorio del Comune di Baveno si è concordata l’installazione di tre stazioni di ricarica: in via Brera parcheggio Camper una colonnina FAST CHARGE (colonnina a ricarica veloce da 70 kW per 2 veicoli); in piazza IV Novembre una colonnina QUICK CHARGE (colonnina a ricarica da 30 kW per 2 veicoli) e una installazione per e-bike (2 posti bici da ca. 3 kW) e a Feriolo in via Repubblica dell’Ossola (parcheggio sul lungo lago antistante il parco giochi) una colonnina QUICK CHARGE (colonnina a ricarica da 30 kW per 2 veicoli) e una installazione per e-bike (2 posti bici da ca. 3 kW).

Con la firma del protocollo si entra nella fase operativa che vedrà nelle prossime settimane la realizzazione dell’intervento.