Presto sarà abbattuta l’ex geriatria del Circolo di Varese. Rinviato al 2022 il terzo lotto del Del Ponte

L’ex geriatria dell’ospedale di Varese, ormai abbandonata da quasi 15 anni, verrà presto abbattuta. Attorno al suo perimetro, alcuni picchetti indicano il cantiere ormai prossimo per dare il via ai lavori di demolizione. Un’opera che ancora attende la conclusione di alcune attività propedeutiche come quella della verifica di tutti i sottoservizi che scorrono al di sotto del padiglione. Appena sarà ultimata l’indagine arriveranno le ruspe e poi inizierà la costruzione del Day Center 2.

Più lungo l’iter sia per la nuova CAL e l’abbattimento del padiglione Dansi il cui iter è gestito da ARIA spa e che dovrebbe essere ormai prossima a bandire la gara per l’aggiudicazione dei lavori.

A livello di gara è anche la procedura del terzo lotto dell’ospedale Del Ponte che, dopo il bando per la progettazione, proseguirà con quello per i lavori. Per entrambe le opere, il cantiere è rinviato al 2022