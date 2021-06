Il primario della chirurgia universitaria Di Saverio lascia l’ospedale di Varese

Il primario di chirurgia universitaria dell’ospedale di Circolo lascia Varese. Arrivato nel marzo 2020 dopo aver vinto un bando dell’Università dell’Insubria, il professor Salomone Di Saverio si trasferisce a San Benedetto del Tronto.

In questi mesi, lo specialista che era arrivato con un curriculum di tutto rispetto, avendo maturato un’importante esperienza anche di chirurgia robotica a Cambridge soprattutto in campo esofago-gastrico e colorettale, in 15 mesi è riuscito solo raramente a dimostrare le sue doti. Poco meno di una cinquantina gli interventi di alta complessità che ha condotto nelle sale chirurgiche della Sette Laghi.

Non c’è pace, quindi, per il posto che fu del padre della chirurgia clinica varesina, il professor Renzo Dionigi che aveva ceduto il posto al figlio Gianlorenzo per il quale il reparto aveva virato sulla specialità endocrino metabolica. Il professor Gianlorenzo si era, poi, trasferito all’ateneo di Messina avendo vinto un posto di professore di prima fascia. La presenza del professor Di Saverio aveva permesso all’ateneo di assicurarsi la continuità della scuola di specialità chirurgica.