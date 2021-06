Principio d’incendio nella notte, municipio di Azzate temporaneamente inagibile

La brutta sorpresa se la sono trovata davanti stamattina, martedì, i dipendenti comunali: puzza di fumo, cenere e fuliggine che aveva invaso gli uffici del palazzo comunale di Azzate, la bella residenza storica sede del Municipio.

Tutta colpa di un “fancoil“ che ha preso fuoco nella notte: le fiamme si sono spente da sole ma il danno per l’operatività delle struttura rimane, tanto che il sindaco Gianmario Bernasconi ha disposto il trasferimento degli uffici essenziali per il prosieguo amministrativo dell’ente nella palazzina adibita a comando della polizia locale in via Colli.

«Temporaneamente abbiamo adottato questa soluzione per mantenere la continuità dei servizi, abbiamo chiamato una ditta specializzata che non ci ha ancora fatto sapere quanto tempo occorrerà per ritornare alla piena operatività», ha spiegato il sindaco.

Non è neppure ipotizzabile per il momento quantificare i danni precisi che hanno causato la chiusura del municipio causando disagi ai cittadini e ai 20 dipendenti comunali: è in corso la bonifica dell’edificio.