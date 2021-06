Professionisti a confronto sul futuro della sanità: terzo webinar dell’associazione Caos

Terzo appuntamento con “La riforma socio sanitaria lombarda. Pubblico e privato per un obiettivo comune: la salute di tutti”. Alle 18.15 di oggi, giovedì 24 giugno, l’associazione Caos e la sua presidente Adele Patrini ospitano in un webinar esponenti del mondo sanitario per evidenziare problemi e valori del sistema lombardo in vista della riforma della legge 23.

La presidente Patrini dialogherà con Emanuele Monti, Presidente della terza Commissione sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, Giorgio Bozzini, primario di urologia dell’Asst Valle Olona, Giulio Carcano, Presidente della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria e con Aurelio Filippini, Presidente dell’Ordine professionale infermieristico di Varese

